Gemeinsam zur Chilbi

Gemeinsam mit den Angestellten des Rinau Parks formierte sich am Samstag ein fröhliches Helferteam des Kultur und Fördervereins vor dem Alterszentrum Rinau Park, um die Bewohnerinnen und Bewohner zum alljährlichen Raclette Schmaus an die Kaiseraugster Chilbli zu begleiten. Bei strahlendem Sonnenschein ging es die Dorfstrasse entlang zum Raclettestübli des Nachthemmli Clubs. Nachdem das feine Raclette und ein Gläschen Wein genossen waren, ging es weiter zur Villa Ritschi-Ratschi der Grossstadt Chnulleri. Dort liess man den gemütlichen Nachmittag mit einem Kaffee ausklingen. Es war ein sehr geselliger Nachmittag mit Unterhaltung und gemütlichem Beisammensein, bevor es dann wieder an den Buden vorbei zurück nach Hause ging. (mgt)