Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinsam zur Chilbi

  24.10.2025 Kaiseraugst
Das Helferteam und die Angestellten des Rinau Parks ermöglichten einen gemütlichen Nachmittag. Foto: zVg
Das Helferteam und die Angestellten des Rinau Parks ermöglichten einen gemütlichen Nachmittag. Foto: zVg

Gemeinsam mit den Angestellten des Rinau Parks formierte sich am Samstag ein fröhliches Helferteam des Kultur und Fördervereins vor dem Alterszentrum Rinau Park, um die Bewohnerinnen und Bewohner zum alljährlichen Raclette Schmaus an die Kaiseraugster Chilbli zu begleiten. Bei ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote