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GEMEINSAM WACHSEN – GEMEINSAM FEIERN

  23.04.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Am vergangenen Sonntag feierten 14 Kinder aus den Pfarreien Wegenstetten-Hellikon, Zuzgen und Zeiningen ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Agatha in Zeiningen. Mit bunten, selbstgebastelten Blumen zogen die Kinder in die schön dekorierte Kirche ein und begrüssten ihre Gäste ...

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