Am vergangenen Sonntag feierten 14 Kinder aus den Pfarreien Wegenstetten-Hellikon, Zuzgen und Zeiningen ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Agatha in Zeiningen. Mit bunten, selbstgebastelten Blumen zogen die Kinder in die schön dekorierte Kirche ein und begrüssten ihre Gäste ...

Am vergangenen Sonntag feierten 14 Kinder aus den Pfarreien Wegenstetten-Hellikon, Zuzgen und Zeiningen ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Agatha in Zeiningen. Mit bunten, selbstgebastelten Blumen zogen die Kinder in die schön dekorierte Kirche ein und begrüssten ihre Gäste in verschiedenen Sprachen. Was sind das für Blumen, was bedeutet den Kindern gemeinsam wachsen – gemeinsam feiern und was wünschen sich die Kinder?

Dies erzählten sie den vielen Gästen und Mitfeiernden und sangen ihre Lieder voller Freude.

Die Kinder überbrachten den Eltern den Friedensgruss mit einer Rose zum Dank für ihre Begleitung und Unterstützung. Freude und Neugier war auch spürbar, als Priester Godwin Ukatu den Kindern erstmals das heilige Brot in die Hände legte. Es war eine kurzweilige, abwechslungsreiche Feier. (mgt)



