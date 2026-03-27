Gemeinsam unterwegs

Frühlingswanderung der Pro Senectute

Am Treffpunkt Bahnhof Rheinfelden freute sich die Wandergruppe der Pro Senectute Bezirk Rheinfelden über das sonnige Wetter und auf die Frühlingswanderung durch den Wald nach Giebenach. Mit über 30 wanderlustigen Frauen und Männern war die Beteiligung enorm. Nach kurzer Busfahrt bis Kaiseraugst galt es für die Wanderleitenden, die Mittagessenswünsche der Teilnehmenden aufzunehmen und das Restaurant zu informieren.

Den Lärm der Autobahn hinter sich gelassen, wanderte die Gruppe gleich zu Beginn leicht, aber stetig durch den Wald bergauf. Die vom ehemaligen Förster von Kaiseraugst aus alten Bäumen geschnitzten Frauenfiguren, säumten den Weg in Richtung Olsberger Stift. Der Chiliweg zeigt noch heute, wo die Kaiseraugster sonntags den Gottesdienst besuchten. Allen war klar, man befand sich im «Frauenwald». Dieser erhielt seinen Namen einst vom ehemaligen Frauenkloster Olsberg. Bald war der höchste Punkt der Wanderung erreicht und nach kurzer Pause führte der Weg weiter durch den Wald bergab in Richtung Giebenach zum Mittagessen im Restaurant Chalet.

Der Heimweg verlief individuell nach Lust und Laune, ob mit Postauto, per Bahn oder zu Fuss um oder über den Berg. Die Wandernden freuten sich nicht nur über diesen erneut sehr gelungenen Tag, sondern sind bereits in Vorfreude auf die nächste Tour. Die Wanderungen bieten doch immer wieder sehr schöne Begegnungen und Erlebnisse unter aktiven Seniorinnen und Senioren. (mgt)