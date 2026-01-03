Gemeinsam statt einsam – freiwillig einander unterstützen

Was es heisst, sich in der Gemeinde freiwillig zu engagieren, ist mir erst richtig bewusst geworden, seit ich im Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Magden (GFM) tätig bin. Nach meiner Berufstätigkeit als Lehrerin und ...

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

Was es heisst, sich in der Gemeinde freiwillig zu engagieren, ist mir erst richtig bewusst geworden, seit ich im Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Magden (GFM) tätig bin. Nach meiner Berufstätigkeit als Lehrerin und Schulleiterin wollte ich einen Teil meiner neu gewonnenen freien Zeit sinnvoll einsetzen und nutzen. «Oh, das macht der Gemeinnützige Frauenverein Magden auch noch?», ist eine Aussage, die ich oft höre, wenn ich von den vielfältigen Tätigkeiten des Vereins erzähle. Für mich eine der wichtigsten Aufgaben ist der Mahlzeitendienst. Täglich werden bis zu 50 warme Mahlzeiten an ältere, alleinstehende oder auch kranke Personen verteilt. Das Verteilen des Essens ist allerdings nur ein Teil der Aufgabe. Mit den Personen, die auf ihr Essen warten, kurz ein paar Worte zu wechseln und sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, ist ebenso wichtig. Mit Menschen in Kontakt zu treten und einen sozialen Austausch zu pflegen, ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Ohne Mitmenschen würden wir vereinsamen. Einsamkeit im Alter ist in unserer heutigen Gesellschaft ein grosses Thema, da die Grossfamilie, wie sie früher häufiger anzutreffen war, weitgehend wegfällt. Umso wichtiger sind Momente im Alltag, in denen wir uns begegnen, miteinander sprechen, spielen, uns bewegen und gemeinsam Zeit verbringen können – kurz, das, was das Herz begehrt.

Einen Begegnungsort bietet der Gemeinnützige Frauenverein jeweils am Donnerstagnachmittag im Hirschencafé an. Bei Kaffee, Kuchen und feinen belegten Brötchen entsteht Raum, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und einen persönlichen Austausch zu pflegen. Die jährliche Frühlingsausfahrt, der Seniorinnennachmittag oder die Besuche zu hohen Geburtstagen, an Weihnachten und an Ostern in Alters- und Pflegeheimen sind wertvolle Gelegenheiten, Mitmenschen eine Freude zu bereiten und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. All diese Aufgaben werden freiwillig organisiert und ausgeführt. Ohne die zahlreichen helfenden Hände wäre vieles nicht möglich. Nicht nur in Magden, überall auf der Welt wird diese Freiwilligenarbeit vorwiegend von Frauen ausgeführt. Ihnen gebührt grösste Wertschätzung und ein riesiges Dankeschön. Oder mit den Worten von Dalai Lama: «Mit anderen Menschen zusammen erreichen wir mehr als allein.»

Ich wünsche allen im neuen Jahr viele bereichernde Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse, spannende Gespräche und Menschen, die mit dir und mir im Austausch stehen und so zu einer lebendigen Gemeinschaft beitragen.

JUDITH STUDER,

PRÄSIDENTIN GEMEINNÜTZIGER FRAUENVEREIN MAGDEN