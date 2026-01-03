Immobilien
Gemeinsam statt einsam – freiwillig einander unterstützen

  03.01.2026 Magden

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

Was es heisst, sich in der Gemeinde freiwillig zu engagieren, ist mir erst richtig bewusst geworden, seit ich im Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Magden (GFM) tätig bin. Nach meiner Berufstätigkeit als Lehrerin und ...

