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«Gemeinsam singen hat etwas Magisches»

  20.06.2026 Frick
Simon Moesch (rechts) leitet die gemeinsame Chorprobe Anfang Mai in Brugg. Foto: zVg
Simon Moesch (rechts) leitet die gemeinsame Chorprobe Anfang Mai in Brugg. Foto: zVg

200 Jahre Kirchenchor St. Peter und Paul Frick: Jubiläumsgottesdienst am 28. Juni

Gefeiert wird mit 40 Sängerinnen und Sängern, einem ad hoc-Orchester, Mozart und einem kleinen Festakt. Die Predigt hält Markus Schulze, im Mai 1987 in Frick zum Priester geweiht. Chorleiter Simon Moesch ...

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