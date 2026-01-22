Immobilien
Gemeinsam Rheinfelden gestalten

  22.01.2026 Rheinfelden
Dank für den Einsatz: Zahlreiche Kommissionsmitglieder sind verabschiedet worden. Sie wurden unter anderem mit einem Fotoband beschenkt.
Inpflichtnahme- und Verabschiedungsfeier für Kommissionsmitglieder

Die Stadt Rheinfelden zählt aktuell rund 100 Kommissionsmitglieder. Am Montag bedankte sich der Stadtrat bei ihnen für ihre Arbeit, gleichzeitig hat er scheidende Mitglieder verabschiedet.

