Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

  12.09.2025 Rheinfelden

Nach einer erholsamen Sommerpause startet das Repair-Café Rheinfelden voller Energie in die nächste Runde: Morgen Samstag, 13. September, öffnet es von 10 bis 12 Uhr im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz seine Türen. Bis 14 Uhr steht das engagierte Team aus ...

