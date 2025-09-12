Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Nach einer erholsamen Sommerpause startet das Repair-Café Rheinfelden voller Energie in die nächste Runde: Morgen Samstag, 13. September, öffnet es von 10 bis 12 Uhr im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz seine Türen. Bis 14 Uhr steht das engagierte Team aus ...

Nach einer erholsamen Sommerpause startet das Repair-Café Rheinfelden voller Energie in die nächste Runde: Morgen Samstag, 13. September, öffnet es von 10 bis 12 Uhr im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz seine Türen. Bis 14 Uhr steht das engagierte Team aus freiwilligen Reparaturexpertinnen und -experten bereit, um defekten Alltagsgegenständen, Kleidungsstücken, Elektrogeräten oder Holzarbeiten neues Leben einzuhauchen. Unter dem Motto «Reparieren statt Wegwerfen» setzt das Repair-Café ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. (mgt)

www.repaircafe-rheinfelden.ch