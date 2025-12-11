Gemeinsam Pilgerlieder singen

Das offene Singen mit Arianna Savall und Petter Udland Johansen am Samstag, 29. November, war ein voller Erfolg. Die christkatholische Dorfkirche in Magden war gut gefüllt mit Singlustigen aus Nah und Fern. Sie lernten alte Pilgerlieder aus Europa in diversen Sprachen singen, unter anderem ...

Das offene Singen mit Arianna Savall und Petter Udland Johansen am Samstag, 29. November, war ein voller Erfolg. Die christkatholische Dorfkirche in Magden war gut gefüllt mit Singlustigen aus Nah und Fern. Sie lernten alte Pilgerlieder aus Europa in diversen Sprachen singen, unter anderem vom Jakobsweg nach Santiago. Die Leitung durch das musikalische Duo und die Klänge ihrer historischen Instrumente kreierten eine zauberhafte Stimmung in der kleinen Barockkirche. Nach einem feinen Zvieri probten sie das letzte Lied und sangen anschliessend alle Lieder in einem Durchlauf. Dabei verband Pfarrer Peter Feenstra die Lieder mit kurzen, persönlichen Gedanken. Am