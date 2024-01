Präsidialkonferenz in Möhlin

Vergangenen Montag trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Melmer Vereine und Kommissionen zur Präsidialkonferenz der Gemeinde. Über 80 Gäste durfte Gemeindeammann Markus Fäs an diesem Anlass im Steinli begrüssen. Nebst einem Rück- und Ausblick stellten das Familienzentrum (FAZ) und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) das geplante Kinder- und Jugendfest vom 7. September 2024 vor, und Dieter Schlachter informierte über das geplante Bata-Projekt (die Veranstalter werden die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit über ihre Projekte im Detail informieren).

Verein des Jahres

Als Verein des Jahres 2023 wurde «Senioren für Senioren» für ihren unermüdlichen, aber auch kreativen Einsatz (wie zum Beispiel der «Seniorenweg mit Plauderbänkli») geehrt. Als Gastreferenten waren Sabinga Pezzini und Robin Ruppli (Soziale Dienste) dabei. Zum Schwerpunktthema «Möhlin bewegt zur Teilhabe – gemeinsam neue Wege gehen» zeigten sie eindrücklich auf, wie wichtig die Teilnahme für ihre Klienten und Klientinnen am gesellschaftlichen Leben ist respektive, welch systemrelevante Stellung Vereine und Kommissionen einnehmen. Sie schilderten, dass eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft unabdingbar auch ein funktionierendes soziales Umfeld, Akzeptanz und die aktive Teilhabe am Dorf leben braucht. Denn diese Aspekte unterstützen betroffene Menschen, psychisch im Gleichgewicht zu bleiben. Aus eigener Erfahrung schenkte Yuri einen Einblick in seine Bemühungen bis hin zum Glücksgefühl, nach zwei Jahren in einem fremden Land (mit anfangs geringen Sprachkenntnissen) Anschluss gefunden zu haben und als ehrenamtlicher Vereinshelfer gebraucht zu werden.

Bevor die Anwesenden gegen Ende der Veranstaltung ihre Anliegen einbringen konnten, präsentierte die Leiterin Kultur und Standortmarketing, Patrizia Tufilli Chautems, weitere vereinsspezifische Informationen. Und wie jedes Jahr diente die Präsidialkonferenz auch dem Meinungsaustausch und der Kontaktpflege, welche während des Apéros intensiv genutzt wurden. (mgt)