Gemeinsam kochen, begegnen, verstehen

Am Sonntag, 14. Juni, lädt das etablierte Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» erneut zu einem besonderen Tag der Begegnung ein – diesmal mit kulinarischem und kulturellem Schwerpunkt auf ...

«Deutsch in der Küche» mit Fokus Kurdistan in Frick

Am Sonntag, 14. Juni, lädt das etablierte Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» erneut zu einem besonderen Tag der Begegnung ein – diesmal mit kulinarischem und kulturellem Schwerpunkt auf Kurdistan. Der Anlass wird vom Kirchlich Regionalen Sozialdienst Oberes Fricktal (KRSD), der Katholischen Kirche Frick sowie der Kontaktgruppe Asyl Frick gemeinsam organisiert.

Herzstück des Anlasses ist das gemeinsame Kochen – eine einfache, aber schöne Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch zu bringen. In entspannter Atmosphäre werden typische Gerichte aus Kurdistan vorbereitet und anschliessend zusammen genossen. Das gemeinsame Tun schafft Verbindung, baut Sprachbarrieren ab und fördert echte Begegnungen auf Augenhöhe.

Jetzt mitkochen und Teil des Dialogs werden

Für die Küche suchen die Verantwortlichen noch helfende Hände: Ob beim Schnippeln, Rühren oder Abschmecken – jede Mithilfe ist willkommen und trägt dazu bei, dass der Anlass gelingt. Kocherfahrung ist keine Voraussetzung – Freude am Mitmachen genügt! «Beim Kochen teilen wir nicht nur Rezepte, sondern auch Geschichten und Lebenswelten», sagt Steffi Kuhn, Leiterin des KRSD. «Diese persönlichen Begegnungen sind ein wichtiger Beitrag zu einem friedlichen und offenen Miteinander.»

Für den Juni-Anlass übernimmt Salma Barzingi, Praktikantin beim KRSD, gemeinsam mit ihrer Familie die kulinarische Leitung. «Essen verbindet – es freut mich, unsere Kultur und Spezialitäten mit anderen zu teilen», sagt sie begeistert. Neben dem Kochen sorgt ein Rahmenprogramm für eine authentische Atmosphäre.

Austausch mit Menschen anderer Kulturen

Eingeladen sind alle Interessierten, die Lust haben, beim Kochen oder Essen mit Menschen aus verschiedenen Kulturen in Kontakt zu kommen. Eine Teilnahme ist entweder für das gesamte Programm inklusive Kochen und Essen oder ausschliesslich für das gemeinsame Essen möglich. Anmeldungen sind über die Website der Katholischen Kirche Frick, telefonisch oder via WhatsApp möglich. Besonders willkommen sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Deutsch als Muttersprache, die den Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen bereichern möchten. Der Anlass wird durch Spenden und kantonale Gelder finanziert.

Weitere Termine und Länderthemen:

Sonntag, 20. September (Polen), und Sonntag, 29. November (Brasilien). Anmeldung zum Anlass und/oder zum Kochen: www.kath-oberesfricktal.ch / Tel: 062 871 65 28 / Whatsapp: 078 218 51 15. Kontakt: Kirchlich Regionaler Sozialdienst Oberes Fricktal, Steffi Kuhn, Rampart 5, 5070 Frick. (mgt)