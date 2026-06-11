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Gemeinsam kochen, begegnen, verstehen

  11.06.2026 Frick
Gemeinsam kochen und miteinander ins Gespräch kommen. Foto: zVg
Gemeinsam kochen und miteinander ins Gespräch kommen. Foto: zVg

«Deutsch in der Küche» mit Fokus Kurdistan in Frick

Am Sonntag, 14. Juni, lädt das etablierte Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» erneut zu einem besonderen Tag der Begegnung ein – diesmal mit kulinarischem und kulturellem Schwerpunkt auf ...

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