Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinsam gegen Littering: Stein räumt auf

  23.09.2025 Stein
Die Hinterlassenschaften auf dem Grillplatz zeugen von Festivitäten am Vorabend.
Die Hinterlassenschaften auf dem Grillplatz zeugen von Festivitäten am Vorabend.

Am Samstag fand schweizweit der Clean-Up-Day statt. Auch Stein machte mit. Mehrere Personengruppen waren während drei Stunden im Dorf unterwegs, um es von Abfall zu befreien.

Loris Gallidoro

Der schweizweite Clean-Up-Day hat am Samstag auch in Stein seine Spuren ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote