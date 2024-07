Gemeinsam gegen Littering

Nach 15 Jahren erfolgreicher Umsetzungen mit Aktionen für einen sauberen öffentlichen Raum in den Fricktaler Gemeinden wird das Projekt unter neuem Namen ausgebaut.

Seit 15 Jahren sind viele Fricktaler Gemeinden dabei, sich für eine saubere Umwelt in ihrer Gemeinde einzusetzen. Dies auch mit Hilfe der von der Arbeitsgruppe «sauberes Fricktal» entwickelten Angeboten. Mit den drei Hauptsponsoren GAF, GAOF und seit vier Jahren dem Jurapark Aargau sind es nebst den Fricktaler Gemeinden noch weitere 12 Jurapark Gemeinden. Da sich letztere mit dem Namen nicht angesprochen fühlten, jedoch gemäss einer Umfrage gerne teilnehmen würden war dies Grund genug den Auftritt nach 15 Jahren zu überdenken. Für die Mitglieder der Arbeitsgruppe war es klar, dem Inhalt der Initiative treu zu bleiben, da das Angebot der Aktion gegen Littering von den Werkhof leuten in den Gemeinden geschätzt wird. Neues Logo und neue Gemeinden

Der neue Name «Sauberer Lebensraum» mit dem Untertitel «Gemeinsam abfallfrei» ist das neue Logo. Es wurde zusammen mit der Zeininger Grafikerin Ylenia Freiermuth entwickelt. Der Auftritt soll alle Gemeinden ansprechen. Neu werden nebst den Fricktaler Gemeinden die ang renzenden Gemeinden Auenstein, Biberstein, Bözberg, Densbüren, Küttigen, Mandach, Mönthal, Rem igen, Schinznach, Thalheim, Villigen und Veltheim mit dabei sein. Alle gehören zum Jurapark Aargau. Sie wollen die vergünstigten Angebote nutzen und damit ein Zeichen gegen Littering in der Gemeinde setzen. Für das Aktionsjahr 2024 empfiehlt die Arbeitsgruppe die beliebten Sauberkeitstage in den Gemeinden zu aktivieren. Diese stossen bereits seit Beginn der Initiative vor 15 Jahren auf grosses Interesse und werden in verschiedenen Gemeinden jährlich durchgeführt. Die alte Checkliste wurde mit dem Planungsinstrument der Interessen Gemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) abgelöst. (mgt/nfz)