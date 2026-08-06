Gemeinsam für sicheren Schulweg

Schulbeginn nach den Sommerferien

Nächste Woche beginnt im Kanton Aargau für tausende Kinder wieder der Schulalltag. Besonders für die jüngsten Schülerinnen und Schüler ist der Schulstart ein bedeutender Meilenstein. Sie legen ihren Schulweg erstmals selbstständig zurück.

Die Regionalpolizeien Aargau appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Gerade in der Nähe von Schulhäusern ist die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen und jederzeit mit unerwarteten Reaktionen von Kindern zu rechnen. Kinder verfügen noch nicht über die gleichen Fähigkeiten wie Erwachsene, um Gefahren richtig einzuschätzen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann deshalb schwerwiegende Folgen haben.

Auch die Eltern leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit ihrer Kinder. Der Schulweg ist weit mehr als der Weg von zu Hause in die Schule. Er ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Kinder lernen dabei, sich im Strassenverkehr richtig zu verhalten, Verantwortung zu übernehmen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Repol Aargau empfiehlt deshalb, auf das tägliche Elterntaxi möglichst zu verzichten. Wenn ein Begleiten notwendig ist, sollten die Kinder den Schulweg möglichst zu Fuss zurücklegen oder gemeinsam mit anderen Kindern in einer begleiteten Gruppe unterwegs sein.

Erhöhte Polizeipräsenz

Wie es in ihrer Mitteilung heisst, werden die Regionalpolizeien im Kanton Aargau den Schulbeginn mit einer erhöhten Präsenz begleiten. Rund um Schulhäuser und weitere Bildungsstätten finden verstärkte Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen statt. Gleichzeitig unterstützen die Polizistinnen und Polizisten mit Präventionsaktionen sowie einer sichtbaren Präsenz vor Ort die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg.

Ziel der Aktion ist es, Eltern, Fahrzeuglenkende und die Bevölkerung gleichermassen für die besondere Situation der Kinder zu sensibilisieren.

(kapo/nfz)