Gemeinsam für die Jugend

Der Tennisclub Kraftwerk aufenburg (TC KWL) hat die Jugendförderung ins Zentrum seiner strategischen Ausrichtung gerückt – und dafür auf der Raiffeisen-Plattform «Lokalhelden» zur Spende aufgerufen. ...

Der Tennisclub Kraftwerk Laufenburg setzt auf den Nachwuchs

Der Tennisclub Kraftwerk aufenburg (TC KWL) hat die Jugendförderung ins Zentrum seiner strategischen Ausrichtung gerückt – und dafür auf der Raiffeisen-Plattform «Lokalhelden» zur Spende aufgerufen. Das Echo ist erfreulich.

Rund 30 Privatpersonen steuerten fast 3000 Franken bei. Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg legte noch deutlich mehr drauf. Gewonnen haben alle, die Raiffeisen, die Jugend und der TC Kraftwerk Laufenburg. Raiffeisen überreichte dem Verantwortlichen für die Jugendarbeit beim TC KWL, Michel Baumann (Kaisten), einen Check über 1400 Franken und sicherte dem Club darüber hinaus ein Werbeplakat auf den Tennisplätzen für die nächsten drei Jahre zu.

Lea Bischof, Marketingverantwortliche der Raiffeisenbank Regio Laufenburg, erklärt die Motivation dahinter: «Als regional verankerte Bank ist es uns wichtig, Initiativen zu unterstützen, die Menschen zusammenbringen und Perspektiven schaffen. Besonders freut es mich, wenn junge Menschen von solchen Projekten profitieren können.

Die Jugendförderung des Tennisclubs Kraftwerk Laufenburg passt bestens zu unseren Werten, sodass wir nicht nur mit einer Spontanbelohnung unterstützen wollten, sondern gerne auch eine längerfristige Partnerschaft eingegangen sind.»

Mehr als ein Sport

Michel Baumann betreibt eine eigene Tennisschule, ist Clubmitglied beim TC KWL und unterrichtet gemeinsam mit Clubmitglied und J+S-Leiterin Michelle Mettler (Sulz) rund 15 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren. Für ihn steht fest: «Tennis ist mehr als ein Sport. Wir vermitteln den Kids Ausdauer, Fairplay und Freude an der Bewegung – und das in einem Umfeld, das sie kennen und mögen.» Das Engagement kommt an: Kinder und Familien der Region erhalten eine sinnvolle Freizeitgestaltung, der Club investiert direkt in seinen eigenen Nachwuchs.

Über den Clubbetrieb hinaus engagiert sich der TC KWL in der regionalen Ferienbetreuung. Bereits zum wiederholten Mal beteiligt er sich am Ferienspass Region Laufenburg, wo der grenzüberschreitende Verein gerade wieder für Kinder aus elf Gemeinden der Region kostenlose Tenniskurse angeboten hat.

Erstmals jenseits des Rheins

Neu kommt dieses Jahr ein Engagement jenseits des Rheins dazu: Im Laufenburger Kinder-Sommer (LaKiSo) in der Schwesterstadt Laufenburg (Baden) ist der TC KWL zum ersten Mal vertreten. Das LaKiSo-Programm findet im August und Anfang September statt – bedingt durch die gegenüber der Schweiz zeitverschobenen Sommerferien in Baden-Württemberg – und eröffnet Kindern beiderseits des Rheins einen niederschwelligen Zugang zum Tennissport. Beide Ferienangebote werden von Jugendtrainerin Michelle Mettler und Pia Spuhler vom Eventteam geleitet. Ermöglicht werden die Ferienangebote durch die Unterstützung zahlreicher regionaler Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus bietet der TC KWL mit dem vereinseigenen Kids-Tennis – jeweils freitags – und einer gezielten Jugendförderung die Möglichkeit, auch ausserhalb der Ferienangebote ganzjährig in den Tennissport einzusteigen. Die J+S-Kurse sind auf der Clubhomepage ausgeschrieben, Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Weitere Infos auf der Webseite: www.tckwl.ch