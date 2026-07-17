Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinsam für die Jugend

  17.07.2026 Laufenburg
Die Kinder freut’s. Lea Bischof (Raiffeisen) überreicht TC KWL-Nachwuchschef Michel Baumann den Check.
Die Kinder freut’s. Lea Bischof (Raiffeisen) überreicht TC KWL-Nachwuchschef Michel Baumann den Check.

Der Tennisclub Kraftwerk Laufenburg setzt auf den Nachwuchs

Der Tennisclub Kraftwerk aufenburg (TC KWL) hat die Jugendförderung ins Zentrum seiner strategischen Ausrichtung gerückt – und dafür auf der Raiffeisen-Plattform «Lokalhelden» zur Spende aufgerufen. ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote