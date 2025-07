Gemeinsam für den Igelschutz – 21 Igelboxen gebaut

Im Rahmen des diesjährigen Ferienspasses haben Juna Regio Rheinfelden (Jugendgruppe Pro Natura) und der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) mit zahlreichen begeisterten Kindern einen lehrreichen und kreativen Nachmittag verbracht

Zusammen wurden 21 Igelboxen gebaut – jedes einzelne Stück ein kleines Zuhause für unsere stacheligen Freunde. Bevor gesägt und geschraubt wurde, drehte sich alles um die Frage: Was brauchen Igel eigentlich zum Überleben? In kindgerechten Inputs erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, warum der Lebensraum der Igel zunehmend bedroht ist, wie wichtig naturnahe Gärten sind und wie man Igel im eigenen Umfeld schützen kann. Themen wie Nahrung, Unterschlupf und Gefahren im Siedlungsraum standen dabei im Zentrum.

Mit viel Enthusiasmus, handwerklichem Geschick und Teamarbeit entstanden schliesslich 21 stabile Igelboxen, die im kommenden Winter hoffentlich in Gärten und Grünflächen der Region ihren Einsatz finden – als geschützte Rückzugsorte für Igel zur Überwinterung. Ein grosses Dankeschön geht an alle Kinder für ihren tollen Einsatz sowie an die freiwilligen Helfer und Helferinnen, die diesen Anlass ermöglicht haben.

Ebenso danke an das CLI, dass wir jedes Jahr dessen Räume nutzen dürfen. Mit Projekten wie diesen fördern wir nicht nur den Artenschutz, sondern auch das Bewusstsein der nächsten Generation für die Bedürfnisse unserer heimischen Wildtiere. (mgt)