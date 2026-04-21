Gemeinsam den Ton angeben

Mit der musikalischen Aktion wollen die neun Trägervereine der Jugendmusik Oberes Fricktal, zusammen mit der Musikschule Frick, junge Leute für das gemeinsame Musizieren begeistern. ...

«Blosmusig Woche – taktvoll unterwägs» in mehreren Fricktaler Gemeinden

Mit der musikalischen Aktion wollen die neun Trägervereine der Jugendmusik Oberes Fricktal, zusammen mit der Musikschule Frick, junge Leute für das gemeinsame Musizieren begeistern. Den Auftakt machte am Samstag bei strahlendem Sonnenschein ein Flashmob auf dem Coop-Platz in Frick.

Susanne Hörth

«So schön, dass so viele gekommen sind», freute sich Jeannette Näf am Samstagmorgen kurz nach 11 Uhr. Sie meinte damit insbesondere das Publikum, das die musikalische Einlage auf dem Platz vor dem Coop sichtlich genoss und die Musikerinnen und Musiker mit entsprechendem Applaus belohnte. Jeannette Näf gehört zusammen mit Niklaus Beck und Fiona Näf dem OK der «Blosmusig-Woche» an. Normalerweise begegnen sich die Mitglieder der Trägervereine der Jugendmusik Oberes Fricktal an Sitzungen und Besprechungen. An diesem Morgen jedoch gaben nicht Mitglieder eines, sondern gleich mehrerer Blasmusikvereine aus dem oberen Fricktal gemeinsam auf dem Coop-Platz den Ton an. Die Besonderheit des gemeinsamen Musizierens der verschiedenen Blasmusikvereine hoben die drei OK-Mitglieder am Samstagmorgen ebenfalls hervor.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren niederschwellig zu vermitteln – das steckt hinter der Aktion «Blosmusig-Woche – taktvoll unterwägs». Die ganze Woche hindurch bis zum kommenden Sonntag finden in den Dörfern weitere Konzerte statt. Nach dem Flashmob am Samstag in Frick folgte am Sonntag ein Platzkonzert der MG Gipf-Oberfrick. Am Montag lud die MG Asp zu einer öffentlichen Parademusikprobe mit Treffpunkt beim Restaurant Jura ein, und die MG Wölflinswil-Oberhof bot in der Turnhalle Wölf linswil einen Instrumentenplausch mit offener Probe an (weitere Konzerte und Veranstaltungen siehe Kasten).

In den kommenden Tagen gestalten die Vereine in ihren Gemeinden eigene musikalische Aktionen, Begegnungen und kleine Konzerte. So wird die Blasmusik während der ganzen Woche im oberen Fricktal sichtbar, hörbar und für alle erlebbar.

Weitere Anlässe

Dienstag, 21.4., 20 Uhr:

Musikgesellschaft Herznach-Ueken, öffentliche Probe mit Apéro im alten Schulhaus im Ortsteil Herznach

Dienstag, 21.4., 19.40 Uhr

Musikgesellschaft Wittnau: öffentliche Parademusikprobe (findet nur bei guter Witterung statt), Wittnau – Mehrzweckgebäude (Schulstrasse)

Mittwoch, 22.4., 19–21 Uhr:

Jugendmusik Oberes Fricktal, öffentliche Probe, Schulhaus-Aula in Gipf-Oberfrick

Freitag, 24.4., 19 Uhr:

Musikgesellschaft Kaisten,

Vorbereitungskonzert EMF mit den beiden mitwirkenden

Vereinen: Musikgesellschaft Gansingen und Stadtmusik

Laufenburg, Mehrzweckhalle Wuermatt in Kaisten.

Samstag , 25.4., 10 Uhr:

Musikschule Frick und Jugendmusik Oberes Fricktal,

Instrumentenschnuppern mit Beizli/Platzkonzert der

JMOF um 12 Uhr,

Ebnet Schulhaus C in Frick.

Samstag, 25.4., 20 Uhr:

Musikgesellschaft Frick,

Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick.

Samstag, 25.4., 20 Uhr und

Sonntag, 26.4., 14 Uhr:

Musikgesellschaft Hornussen:

Jahreskonzert in der Turnhalle in Hornussen.