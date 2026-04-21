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Gemeinsam den Ton angeben

  21.04.2026 Frick
Auftakt der «Blosmusig Woche» machte am Samstagmorgen ein Flashmob aller beteiligter Musikvereine auf dem Coop-Platz in Frick. Fotos: Susanne Hörth
Auftakt der «Blosmusig Woche» machte am Samstagmorgen ein Flashmob aller beteiligter Musikvereine auf dem Coop-Platz in Frick. Fotos: Susanne Hörth

«Blosmusig Woche – taktvoll unterwägs» in mehreren Fricktaler Gemeinden

Mit der musikalischen Aktion wollen die neun Trägervereine der Jugendmusik Oberes Fricktal, zusammen mit der Musikschule Frick, junge Leute für das gemeinsame Musizieren begeistern. ...

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