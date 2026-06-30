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Gemeindeversammlung in Rekordzeit

  30.06.2026 Möhlin

Die Möhliner Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend ist im Rückblick schnell erzählt.

Kein einziges Kreditbegehren stand auf der Agenda, ohne Wortmeldungen genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Protokoll sowie Jahresrechnung 2025, die erfreulich ausfiel. Die Rechnung ...

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