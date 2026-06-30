Gemeindeversammlung in Rekordzeit

Kein einziges Kreditbegehren stand auf der Agenda, ohne Wortmeldungen genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Protokoll sowie Jahresrechnung 2025, die erfreulich ausfiel. Die Rechnung ...

Die Möhliner Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend ist im Rückblick schnell erzählt.

Kein einziges Kreditbegehren stand auf der Agenda, ohne Wortmeldungen genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Protokoll sowie Jahresrechnung 2025, die erfreulich ausfiel. Die Rechnung schliesst trotz höheren Ausgaben besser als budgetiert, dies dank höheren Steuereinnahmen. Mit einem Ertragsüberschuss von 2,95 Millionen Franken und einer Selbstfinanzierung von 7,35 Millionen Franken konnten sämtliche Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert und die Verschuldung weiter reduziert werden. Darüber hinaus hiess die Versammlung sämtliche Einbürgerungsgesuche gut, insgesamt deren fünfzehn. Der Versammlung wohnten 94 Stimmberechtigte bei. Nach vierzig Minuten war die Versammlung beendet, es war die erste unter der Leitung des neuen Gemeindeammanns Loris Gerometta. (rw)