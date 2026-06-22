Gemeindeversammlung Frick im Zeichen von Premieren und Zustimmung

Trotz wenig prickelnder Traktanden, Fussball-WM und hohen Temperaturen, fanden sich am Montagabend 97 von 3659 Fricker Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle 1958 zur ersten Montags-Gemeindeversammlung unter dem neu zusammengesetzten Gemeinderat ein.

Simone Rufli

Der Montag hatte bei einer Bevölkerungsumfrage den grössten Zuspruch erhalten. Nicht nur der Wochentag feierte Premiere, auch für die beiden Gemeinderätinnen Ramona Bernet und Alexandra Leimgruber war es die erste Gemeindeversammlung nach ihrer Wahl in die Fricker Exekutive. Ein sanfter Einstieg wie sich herausstellen sollte. Zum einen, weil sämtliche Anträge des Gemeinderates Zustimmung fanden – darunter die Jahresrechnung 2025, über deren erfreuliches Ergebnis der Gemeinderat bereits im März informiert hatte (die NFZ berichtete). Zum anderen, weil Gemeindeammann Daniel Suter die Versammlung bereits nach 70 Minuten schliessen konnte. Genehmigt wurden neben der Jahresrechnung – zur Annahme empfohlen von der neuen Präsidentin der Finanzkommission (Fiko) Anina Sax – und dem Rechenschaftsbericht auch die Verpflichtungskredite für die Instandsetzung des Durchlasses des Feihalterbachs in der Geissgasse und für den Ersatz des Tanklöschfahrzeugs der Stützpunktfeuerwehr Frick.

Auch die Kreditabrechnungen «Vorbereitung Umsetzung Schulraumplanung» und «Planung rückwärtige Bahnhoferschliessung» wurden genehmigt, wobei Anina Sax namens der Fiko den Wunsch äusserte, Zusatzkredite möchten in Zukunft frühzeitig zur Genehmigung vorgelegt werden.

Kurzfristig vier Anträge eingegangen

Kurz vor Versammlungsbeginn waren beim Gemeinderat vier Anträge zum Traktandum 5, «Genehmigung des revidierten Gebührenreglements zum Benützungsreglement für die öffentlichen Räume, Plätze, Schul- und Sportanlagen» eingegangen. Weil alle vier Anträge in die gleiche Richtung zielten wie der ursprüngliche Antrag des Gemeinderates, unterstützte dieser die Anträge. Die Versammlung stimmte den Präzisierungen in der Folge einstimmig zu.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» informierte der Gemeinderat über den Stand bei den Grossprojekten, bevor die Versammlung mit dem traditionellen Jahresrückblick, zusammengestellt von Paul Gürtler, endete und in den Apéro überging.

