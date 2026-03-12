Gemeindeschreiber Rolf Dunkel geht nach Beinwil am See

Abgang an der Spitze der Gemeindeverwaltung Kaiseraugst: Rolf Dunkel, der seit 1. Oktober 2019 Gemeindeschreiber in Kaiseraugst ist, hat per 30. Juni 2026 gekündigt.

Wie Dunkel gegenüber der NFZ erklärt, freut er sich auf eine neue Herausforderung. Er wird Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter in Beinwil am See; Stellenantritt ist am 1. Juli. Rolf Dunkel ist 59 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Wölflinswil. Vor seiner Tätigkeit in Kaiseraugst war er Gemeindeschreiber in Magden. «Der Gemeinderat ist überzeugt, mit Rolf Dunkel eine Persönlichkeit gewonnen zu haben, die fachliche Kompetenz, Führungserfahrung und strategisches Denken in idealer Weise vereint», heisst es auf der Webseite von Beinwil.

Auf der Gemeindeverwaltung in Kaiseraugst ist noch ein zweiter Abgang angekündigt. Nadine Amacher, Leiterin Hochbau, verlässt die Gemeinde ebenfalls. Sie hat per 31. Mai gekündigt, wie die Gemeinde mitteilt. (vzu)