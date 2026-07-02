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Gemeinderat Roger Sprenger tritt per Ende Jahr zurück

  02.07.2026 Magden

Der Magdener Gemeinderat Roger Sprenger (SVP) demissioniert per Ende 2026. Dies teilt die Gemeindekanzlei mit. «Ich werde im Dezember 64 Jahre alt und komme in die dritte Lebensphase. Da überlegt man sich, was man noch machen will», erklärt Sprenger gegenüber der NFZ. Er ...

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