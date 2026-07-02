Gemeinderat Roger Sprenger tritt per Ende Jahr zurück

Der Magdener Gemeinderat Roger Sprenger (SVP) demissioniert per Ende 2026. Dies teilt die Gemeindekanzlei mit. «Ich werde im Dezember 64 Jahre alt und komme in die dritte Lebensphase. Da überlegt man sich, was man noch machen will», erklärt Sprenger gegenüber der NFZ. Er gehört dem Gemeinderat seit Januar 2017 an. Nach zehn Jahren in der Exekutive will er nun neuen Kräften Platz machen. Weil bei den Gesamterneuerungswahlen vor einem Jahr mit Thomas Henzel (Mitte) bereits ein Bisheriger nicht mehr antrat, kandidierte er damals nochmals. «Wir wollten keine Doppelvakanz», sagt er im Namen der Magdener Ortsparteien. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2026/2029 führt die Gemeinde am 27. September durch. Wahlvorschläge können bis am 14. August eingereicht werden; sie sind von 10 Stimmberechtigten zu unterzeichnen. Die SVP hat mit Andreas Schönmann bereits einen Kandidaten nominiert, der auch von den anderen Parteien unterstützt wird, wie Roger Sprenger erklärt.

(vzu)