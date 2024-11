Gemeinderat hält an Umzonung des Thommen-Areals fest

Kaiseraugster Gemeindeversammlung entscheidet am 27. November

Die Kaiseraugster Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen sich erneut mit der Umzonung des Thommen-Areals beschäftigen. Wie bei der Rückweisung im vergangenen Jahr beantragt der Gemeinderat die Schaffung einer neuen Bahnhofszone.

Valentin Zumsteg

Was soll mit dem Areal der Entsorgungsfirma Thommen in Kaiseraugst geschehen? Der Gemeinderat möchte das Land, das heute in der Arbeitszone liegt, zusammen mit umliegenden Parzellen der neuen Bahnhofszone zuweisen. Dort soll langfristig – so die Pläne der Gemeinde – ein neues Wohnquartier mit einzelnen Dienstleistungs- und Verkaufsf lächen entstehen. Das wäre aber nur möglich, wenn die Thommen AG wegziehen würde. Doch das Unternehmen hat aktuell keine entsprechenden Pläne. Es hält am Standort beim Bahnhof fest und wünscht einen Verbleib des Areals in der Arbeitszone. Die Lage sei verkehrs- und anschlusstechnisch optimal.

«Von zentraler Bedeutung»

An einer ausserordentlichen Einwohnergemeinde-Versammlung im September 2023 haben sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland bereits einmal mit dieser Frage beschäftigt. Der Souverän genehmigte damals einen Antrag aus der Versammlung, die Bahnhofszone aus der Gesamtrevision herauszunehmen und den Stimmberechtigten später mit entsprechenden Abklärungen erneut zur Entscheidung vorzulegen. Das macht der Gemeinderat nun – und er hält an seinem damaligen Antrag fest. «Aus Sicht des Gemeinderates ist die Entwicklung der Bahnhofszone sowie insbesondere des Areals der Thommen AG von zentraler Bedeutung für die Gemeinde», heisst es in der Botschaft zur kommenden Gemeindeversammlung.

Die Thommen AG, die seit rund 70 Jahren an diesem Standort tätig ist, sei heute vollständig von Wohn- und Mischgebieten umgeben, was für angrenzende Wohnnutzungen zu vielfältigen Emissionen führe. «Der bereits am 6. September 2023 vorgelegte Entwurf wurde intensiv und auch in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton entwickelt», betont der Gemeinderat. Im Januar 2024 habe es einen Meinungsaustausch mit der Thommen AG gegeben – dort wurden sie sich nicht einig. Würde die Bahnhofszone wie beantragt bewilligt, wäre die Thommen AG in ihrer Entwicklung eingeschränkt, das bestätigt Gemeindeschreiber Rolf Dunkel. Nun liegt es erneut an der Gemeindeversammlung, über dieses Geschäft – und einige weitere kleinere Anpassungen der Gesamtrevision – zu entscheiden. Klar ist: Wenn Kaiseraugst die Bahnhofszone bewilligt, wird die Thommen AG rechtliche Schritte prüfen, das ist bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden.

Einwohnergemeinde-Versammlung Kaiseraugst, am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr, in der Turnhalle Dorf.

Gemeinde rechnet mit Fehlbetrag

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Kaiseraugst basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 60 Prozent. In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwandüberschuss von 1,76 Millionen Franken vorgesehen. Der Gemeinderat erwartet deutlich tiefere Steuererträge; im Vergleich zum Budget 2024 sollen diese um rund 2,3 Millionen Franken sinken, wie Benjamin Albiez, Leiter Finanzen, vor den Medien ausführte. Die Selbstfinanzierung der Gemeinde soll sich im kommenden Jahr auf -933 000 Franken belaufen, was bei Nettoinvestitionen von rund vier Millionen Franken einen Finanzierungsfehlbetrag von fünf Millionen Franken ergibt. Die Gemeinde hat aber einiges auf der hohen Kante. So soll sich das Eigenkapital aus erarbeiteten Überschüssen Ende Dezember 2025 immer noch auf 54 Millionen Franken belaufen. «Kurz- und mittelfristig ist von notwendigen Steuerfuss-Erhöhungen auszugehen, damit ein langfristig ausgeglichener Haushalt sichergestellt ist», heisst es in der Botschaft zu Gemeindeversammlung. Benjamin Albiez rechnet damit, dass in drei bis vier Jahren eine Erhöhung der Steuern zum Thema werden könnte. (vzu)