Kaiseraugst: Gemeindepräsidentin Françoise Moser tritt per sofort zurück

Überraschung in Kaiseraugst: Gemeindepräsidentin Françoise Moser hat ihre Demission per sofort bekannt gegeben. Dieser Schritt erfolge aus persönlichen Gründen, wie es in einer Medienmitteilung des Gemeinderats heisst. "Wir bedauern den Rücktritt sehr und danken Françoise Moser für ihr langjähriges und engagiertes Wirken, das stets im Interesse der Gemeinde und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner stand. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir ihr alles Gute", hält der Gemeinderat fest.

Françoise Moser trat 2010 in den Gemeinderat von Kaiseraugst ein und übernahm das Ressort Sicherheit, Umwelt&Entsorgung und Wehrdienste. Drei Jahre später wurde sie Vizepräsidentin. 2018 erfolgte die Wahl zur Gemeindepräsidentin mit den Ressorts Finanzen, Planung, Gemeindeverwaltung und Kommunikation. «In ihre Amtszeit fallen zukunftsweisende Projekte wie die Neuorganisation und Planung des Hallenbades Liebrüti, die Einführung des Energielabels Energiestadt, diverse Umweltprojekte wie das Naturschutzgebiet Aurica oder die Arealentwicklung im Liner sowie die Entwicklung des Industriegebiets Aurica», schreibt der Gemeinderat. Seit November 2023 ist sie Präsidentin des Planungsverbandes Fricktal Regio.