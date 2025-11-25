Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeindeordnung zurückgewiesen

  25.11.2025 Laufenburg
Verabschiedung von Stadtammann Herbert Weiss (v. l.), Stadträtin Regina Erhard und Vizeammann Christian Rüede. Foto: sh
Verabschiedung von Stadtammann Herbert Weiss (v. l.), Stadträtin Regina Erhard und Vizeammann Christian Rüede. Foto: sh

Laufenburger Stadtrat muss nochmals über die Bücher

An seiner letzten Gemeindeversammlung als Laufenburger Stadtammann hatte Herbert Weiss zahlreiche Fragen zu beantworten. Insbesondere die überarbeitete Gemeindeordnung gab zu reden.

Susanne Hörth

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote