Gemeinden sind überrumpelt

Die AEW Energie AG stellt das Mobilitätsangebot Swiss E-Car ein. Mehrere Fricktaler Gemeinden sind Standorte des Carsharings mit Elektroautos und vom Entscheid betroffen.

Sonja Fasler

«Der Entscheid erfolgt auf Basis der über mehrere Jahre gesammelten Erfahrungen, Prüfung der Perspektiven und Rahmenbedingungen am Markt», steht in der Medienmitteilung der AEW Energie AG vom Montag. Das Angebot von Swiss E-Car werde per 31. Oktober eingestellt, dies nach vorgängiger Genehmigung durch den Regierungsrat, heisst es weiter. Zu den Gründen schreibt das AEW, das angestrebte Wachstum habe nicht wie geplant realisiert werden können. Insbesondere die Akquisition von geeigneten öffentlichen Park- und Stellplätzen für die Elektrofahrzeuge sei deutlich langsamer verlaufen als geplant. Zahlen über die Auslastung der Fahrzeuge gibt das Unternehmen auf Anfrage von fricktal.info keine bekannt. Grundsätzlich seien die Autos in ländlichen Gebieten weniger gut genutzt worden als in städtischen. Swiss E-Car habe 75 Fahrzeuge in der ganzen Schweiz im Einsatz. Der Grossteil davon, aktuell 52, seien im Aargau unterwegs. Auch im Fricktal gibt es Swiss E-Car-Standorte, nämlich in Bözen, Kaisten, Mettau, Stein und Rheinfelden. Bei der Gemeinde Kaisten, wo seit Juli 2023 ein Swiss E-Car zur Verfügung steht, zeigt man sich auf Anfrage überrascht vom Entscheid. Die AEW Energie AG sei aber noch nicht auf die Gemeinde zugekommen, so Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Judith Berger. Der Gemeinderat wolle zuerst die offizielle Mitteilung abwarten und dann entscheiden, ob und wie es mit dem Carsharing-Angebot weitergehe. «Unschön», kommentiert Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, auf Anfrage von fricktal.info den Entscheid. Man habe sich darauf eingestellt, dass immerhin der Vierjahresvertrag eingehalten werde. Vor allem zu Beginn sei das Fahrzeug, das seit Dezember 2023 in der Tiefgarage der Überbauung Neumatt eingestellt ist, recht gut genutzt worden. Zahlen liegen Roth aber keine vor. Die Gemeinde Stein hatte für das Projekt eine Defizitgarantie über die Laufzeit von vier Jahren gegeben. Roth nimmt an, dass das Unternehmen noch auf die Gemeinde zukommen werde.

Die Vertragskündigungen werden laut dem AEW «situativ angegangen», heisst es auf Nachfrage. Die Fahrzeuge sind laut dem Unternehmen geleast und gehen entweder an den Leasinggeber zurück oder verbleiben im Eigenbedarf der AEW. «Einzelne Gemeinden haben ein Interesse angemeldet, Fahrzeuge übernehmen zu wollen.» Immerhin: Es gibt laut AEW keinen Stellenabbau, da der Betrieb der Swiss E-Car mit AEW-Mitarbeitenden sichergestellt war.