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Gemeinde holt Bauverwaltung zurück

  24.04.2026 Magden
An der Versammlung nahmen 144 Stimmberechtigte teil. Sie genehmigten die Reintegration der Bauverwaltung. Foto: Valentin Zumsteg
An der Versammlung nahmen 144 Stimmberechtigte teil. Sie genehmigten die Reintegration der Bauverwaltung. Foto: Valentin Zumsteg

Magden holt die Bauverwaltung zurück in die Gemeinde

Ausserordentliche Gemeindeversammlung genehmigt Kredit

Die Auslagerung der Bauverwaltung hat sich für Magden nicht bewährt. An der Gemeindeversammlung ist dieser Schritt nun ...

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