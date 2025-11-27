Gelungener Winteranlass der SVP

Kürzlich führte die SVP Ortspartei Rheinfelden ihren traditionellen Winteranlass im Städtli durch. Parteipräsident Dimitri Papadopoulos begrüsste die zahlreichen anwesenden Parteimitglieder, Sympathisanten und Helfer, darunter auch einige Neumitglieder. Stadtführer ...

Kürzlich führte die SVP Ortspartei Rheinfelden ihren traditionellen Winteranlass im Städtli durch. Parteipräsident Dimitri Papadopoulos begrüsste die zahlreichen anwesenden Parteimitglieder, Sympathisanten und Helfer, darunter auch einige Neumitglieder. Stadtführer Robi Conrad führte die grosse Gruppe auf verschiedenen Stationen vom Rathaus durch die Altstadt, beschrieb die Kanäle, die im Mittelalter die Mühlen antrieben und den Unrat wegbrachten, finstere Kapitel der Justizgeschichte, das Habsburger Erbe der Stadt und das besondere Verhältnis zur anderen Rheinseite.

Der zweite Teil des Anlasses fand vor vollen Tellern und Gläsern im Restaurant Rössli statt. Brigitte Wunderlin, Edi Fischler, Cedric Meyer und Urs Schnyder aus dem Vorstand sowie Fritz Gloor, ebenfalls langjähriges Vorstandsmitglied, dankten dem abtretenden Stadtrat Walter Jucker mit einer wort- und witzreichen Hommage für sein grosses Engagement für die SVP und zum Wohl der Stadt Rheinfelden über viele Jahre.

Der nächste Anlass der SVP Rheinfelden findet heute Donnerstag, 27. November, um 19.30 Uhr, im Park-Hotel statt: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati wird dort einen öffentlichen Vortrag zu den Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Schweiz halten. (mgt)