Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gelungener Start von «Matto» in Gansingen

  17.01.2026 Gansingen
Wachtmeister Studer und Fremdenlegionär Schül. Foto: zVg
Wachtmeister Studer und Fremdenlegionär Schül. Foto: zVg

Das Theater Gansingen feierte vergangenen Freitag die Premiere von «Matto». Regisseur Markus Streit ist es mit seinem Ensemble gelungen, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das sehr professionell daherkommt.

Das Theater, so wie der Roman aus dem Jahr 1936, entführt in eine ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote