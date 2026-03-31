GELUNGENER SAISONAUFTAKT FÜR DEN DTV UND TV WÖLFLINSWIL

In Gipf-Oberfrick fand kürzlich die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft statt, bei der auch Turnende des DTV und TV Wölflinswil antraten. Insgesamt starteten acht Mannschaften aus Wölflinswil, die mit starken Leistungen überzeugten. Besonders erfolgreich waren ...

In Gipf-Oberfrick fand kürzlich die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft statt, bei der auch Turnende des DTV und TV Wölflinswil antraten. Insgesamt starteten acht Mannschaften aus Wölflinswil, die mit starken Leistungen überzeugten. Besonders erfolgreich waren folgende Teams: In der Kategorie U20 Mixed sicherte sich Wölflinswil den hervorragenden 1. Platz. Auch bei den U20 Männern konnten gleich zwei Podestplätze gefeiert werden, den 1. sowie den 3. Rang. In der Kategorie Aktive Mixed erreichte Wölflinswil den starken 2. Platz, während sich die aktiven Männer ebenfalls über den verdienten 2. Rang freuen durften. (mgt)