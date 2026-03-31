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GELUNGENER SAISONAUFTAKT FÜR DEN DTV UND TV WÖLFLINSWIL

  31.03.2026 Wölflinswil
Foto: zVg
Foto: zVg

In Gipf-Oberfrick fand kürzlich die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft statt, bei der auch Turnende des DTV und TV Wölflinswil antraten. Insgesamt starteten acht Mannschaften aus Wölflinswil, die mit starken Leistungen überzeugten. Besonders erfolgreich waren ...

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