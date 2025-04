Gelungener Auftakt in die Einzelturnsaison

Rhytal Cup im Kunst- und Geräteturnen

Am vergangenen Wochenende traf sich der Turnernachwuchs zum Kräftemessen in Laufenburg. Der Rhytal Cup bildet jeweils den Auftakt in die Einzelsaison und wurde durch die Jugend Sulz und den Kreisturnverband Fricktal organisiert.

Anlässlich des Rhytal Cup 2025 präsentierten sich am vergangenen Wochenende in der Sporthalle «Blauen» in Laufenburg rund 350 Nachwuchsturnerinnen und Nachwuchsturner aus den Kreisturnverbänden Fricktal und Zurzach in der Sparte Geräteturnen. Zudem reisten Kunstturner und Kunstturnerinnen aus dem gesamten Kanton ins Fricktal. Der Vorbereitungswettkampf, welcher alternierend alle zwei Jahre im Fricktal, beziehungsweise Kleindöttingen stattfindet, markiert den offiziellen Start in die bevorstehende Einzelturnsaison.

Unter der professionellen Organisation der Jugend Sulz und des Kreisturnverbands Fricktal überzeugten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diversen Alters- und Leistungsklassen. Am ersten Wettkampftag stand nebst dem anspruchsvollen Kunstturnen (Wettkampf klassen EP, P1, P2 und P3) auch ein erstes Kräftemessen im Geräteturnen (K4, K5, K6, K7, KH und KD) auf dem Programm.

Goldmedaille für Nicolas Steinacher

Der zweite Wettkampftag gehörte ausschliesslich den Geräteturnerinnen und Geräturnern (K1, K2 und K3). Gleich mit elf Jungturnern startete die Jugend Sulz in der Kategorie 3 in den Wettkampf, wobei sich der einheimische Nicolas Steinacher mit einem tollen Wettkampf und 44.20 Punkten die Goldmedaille sicherte. Die Topnote erzielte er an den Schaukelringen mit einer 9.60.

Mit diesem erfolgreichen Auftakt bestätigt sich der Rhytal Cup einmal mehr als wichtiger Testlauf für die bevorstehende Geräte- und Kunstturnsaison sowie als hervorragendes Schaufenster für die Nachwuchstalente im regionalen Turnsport. Sportliche Höchstleistungen und gelebter Teamgeist standen an beiden Wettkampftagen im Mittelpunkt und sorgten sowohl bei den Teilnehmenden als auch beim Publikum für Begeisterung. (mgt)