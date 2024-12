Gelebte Gastfreundschaft in Stein

Weihnachtsessen beim Pro Senectute-Mittagstisch: 44 Steinerinnen und Steiner trafen sich kurz vor Weihnachten zum letzten Pro Senectute-Mittagstisch in diesem Jahr im Begegnungsraum Rheinfels Park in Stein. Die Atmosphäre war von Vorfreude und herzlicher Gemeinschaft am letzten Anlass in diesem Jahr geprägt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfreuten sich an den festlich geschmückten Tischen und am ausgezeichneten Essen, das nicht nur den Gaumen erfreute, sondern auch das Auge ansprach. Es war sehr schön zu sehen, wie die Anwesenden sich austauschten u nd genussvol l schlemmten. Das Essen wurde in verdankenswerter Weise vom Gemeinnützigen Frauenverein Stein, vertreten durch das Vorstandsmitglied Nelly Lehmann, gespendet.

Nach dem Essen wurde noch gemeinsam gesungen und die vorgetragenen Weihnachtsgeschichten stimmten zusätzlich in die besinnliche Weihnachtszeit ein. Ein grosses Dankeschön galt dem Team, das diese wunderbaren Mittagstische organisiert. Die gelebte Gastfreundschaft und das grosse Engagement trugen massgeblich dazu bei, dass sich alle Gäste während des abgelaufenen Jahres wohlfühlten. Fritz Käser bedankte sich im Namen aller Teilnehmenden bei den Verantwortlichen. Grundsätzlich wird der Pro Senectute Mittagstisch einmal pro Monat durchgeführt, in Stein findet der Anlass jedoch zweimal im Monat statt.

Die Teilnehmenden freuen sich bereits auf den ersten Mittagstisch am 10. Januar im neuen Jahr. Das Leitungsteam wünscht allen Mittagstischbesucherinnen und -besuchern einen guten Start ins 2025. (mgt)