Geld für 1000-Jahr-Jubiläum

54 gemeinnützige Projekte erhielten vor Kurzem einen Beitrag oder eine Defizitgarantie aus dem Swisslos-Fonds. Mit dieser finanziellen Unterstützung wird die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt im Kanton Aargau gefördert.

Das kulturelle Schaffen im Aargau ist äusserst vielfältig. Einen wichtigen finanziellen Beitrag leisten jeweils die Gelder aus dem Swisslos-Fonds, welche diese Projekte unterstützen und vom Regierungsrat gesprochen werden. Ein sehr grosses Projekt führt das Stadtmuseum Aarau durch. Im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis Ende 2028 findet dort das Kooperationsprojekt «Schätze aus dem Ringier Bildarchiv» mit sechs Ausstellungen sowie diversen Workshops und Führungen für Schulen und Erwachsene statt. Der Kanton unterstützt dieses Projekt mit 1,832 Millionen Franken.

Im Jahre 2027 feiert das Kloster Muri sein 1000-Jahr-Jubiläum mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm. Dieses wird mit Swisslos-Geldern im Umfang von 600 000 Franken unterstützt.

Augusta Raurica erhält für die Erweiterung des Tierparks 40 000 Franken.

Unterstützung für viele wertvolle Projekte

Passend zum Wahljahr lanciert der Dachverband Schweizer Jugendparlamente das Projekt «Aargau wählt 2024»», das dem jungen Stimmvolk zwischen 18 und 25 Jahren mit «Easyvote» neutrale Wahlinformationen und Meinungsbildungstools bereitstellt – online und als Broschüre. Zudem unterstützt Easyvote Lehrpersonen mit aktuellen und lebensnahen Unterrichtsmaterialien zu den Wahlen.

Jugendliche und junge Erwachsene, die den politischen Betrieb kennenlernen möchten, erhalten im November 2024 dank der Eidgenössischen Jugendsession eine einmalige Chance: Die Teilnehmerschaft im Alter von 14 bis 21 Jahren lernt das politische System der Schweiz kennen, indem sie direkt im Bundeshaus aktuelle Themen diskutiert.

Nachwuchsförderung ist nicht nur in der Politik, sondern auch in der Musik entscheidend: Die Jugendmusik Allegro spielt deshalb mit dem Blasorchester Baden Wettingen, die Aargauer Jugend Brass Band reist ins Ausbildungslager, die Nationale Jugend Brass Band lädt zum Sommerkurs ein, das Nationale Jugendblasorchester trifft sich zur Musikwoche, während aufstrebende Musikschaffende sowie Schulbands der Nordwestschweiz dank dem Wettbewerb «bandXnordwest» wertvolle Bühnenerfahrungen sammeln.

Der Verein «Roadmovie» liefert Kino auf Bestellung: Der mobile Filmveranstalter bespielt 2024 insgesamt 36 Schweizer Gemeinden, vorwiegend im ländlichen Raum, mit vielfältigen Programmen. In Zusammenarbeit mit Schulen und Gemeinden organisiert er lehrreiche und unterhaltsame Veranstaltungen, zu denen auch Filmschaffende eingeladen werden, die ihr Wissen mit dem Publikum teilen. Im Herbst 2024 besucht das rollende Kino unter anderem die Aargauer Gemeinden Bözen und Koblenz.

Einst von den Gefolgsleuten des römischen Kaisers gehortet, heute für alle zu bestaunen: Der Silberschatz von Kaiseraugst wird ab Oktober 2025 in der Basler Barfüsserkirche in neuem Glanz erstrahlen. Die Aargauer Leihgabe wird ein Höhepunkt in einer Sonderausstellung zum Thema «Schatzfunde» des Historischen Museums Basel sein.

Einen Schatz der anderen Art finden die Besucherinnen und Besucher des Kindermuseums Baden ab November 2024: Der Spielzeugklassiker «Playmobil» wird 50 Jahre alt und erhält zu diesem Anlass eine eigene Ausstellung im Museum. Die Kombination aus kulturgeschichtlichen Objekten und interaktiven Experimentierstationen macht die Ausstellung zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Generationen. (nfz)