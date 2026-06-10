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Geld für Schulhaus und Grundwasserschutz

  10.06.2026 Wegenstetten
Schulhaus 1996: In den vergangenen 30 Jahren sind keine grösseren Renovationsarbeiten vorgenommen worden. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Foto: Archiv NFZ
Schulhaus 1996: In den vergangenen 30 Jahren sind keine grösseren Renovationsarbeiten vorgenommen worden. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Foto: Archiv NFZ

Wegenstetter Einwohnergemeinde-Versammlung am 25. Juni

Die Wegenstetter Stimmberechtigten entscheiden an ihrer Einwohnergemeinde-Versammlung über drei Kredite in der Höhe von insgesamt knapp 1,1 Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

Finanziell war 2025 ein gutes Jahr für ...

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