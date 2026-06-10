Geld für Schulhaus und Grundwasserschutz

Die Wegenstetter Stimmberechtigten entscheiden an ihrer Einwohnergemeinde-Versammlung über drei Kredite in der Höhe von insgesamt knapp 1,1 Millionen Franken.

Wegenstetter Einwohnergemeinde-Versammlung am 25. Juni

Die Wegenstetter Stimmberechtigten entscheiden an ihrer Einwohnergemeinde-Versammlung über drei Kredite in der Höhe von insgesamt knapp 1,1 Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

Finanziell war 2025 ein gutes Jahr für die Einwohnergemeinde Wegenstetten. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 810 000 Franken; budgetiert war ein Minus von 138 000 Franken. Die erfreuliche Entwicklung hat aber keine betrieblichen Gründe. «Der ausserordentliche und hohe Ertragsübeschuss resultiert hauptsächlich aus der buchhalterischen Umlagerung der Liegenschaft altes Feuerwehrmagazin. Diese wurde vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen übertragen», hält der Gemeinderat in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 25. Juni fest. Durch eine Neubewertung ist das Grundstück dem Marktwert angepasst worden.

Einmalig und ausserordentlich

Der Gemeinderat betont, dass diese erfolgswirksame Buchung und Anpassung einmalig und ausserordentlich ist. Sie schlägt mit 688 000 Franken zu Buche und erklärt den grössten Teil des Überschusses. Aber auch bei den Einkommens- und Vermögenssteuern konnten mit 2,7 Millionen Franken rund 81 000 Franken mehr eingenommen werden als im Budget vorgesehen.

Neben der Jahresrechnung entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Versammlung über drei Kredite. Für die Sanierung des Schulhauses 1996 beantragt der Gemeinderat 255 000 Franken. Seit dem Neubau vor 30 Jahren seien keine wesentlichen Renovationsarbeiten vorgenommen worden. «Nun ist der Zeitpunkt gekommen, gewisse Erneuerungen und Unterhaltsarbeiten vornehmen zu müssen.» So sollen Fenster ausgetauscht, Elektroinstallationen erneuert und Malerarbeiten ausgeführt werden.

Grundwasser schützen

Einen Kredit in der Höhe von 710 000 Franken unterbreitet der Gemeinderat der Versammlung für die Umsetzung von Schutzzonen-Massnahmen im Bereich der Grundwasserfassung Talmatt. «In der anstehenden ersten Etappe sind Sanierungen gemäss den durchgeführten Untersuchungen und Zustandsaufnahmen vorzunehmen. Dabei sind Markierungen und Signalisationen durch das Platzieren von Hinweistafeln notwendig sowie Anpassungen als Massnahme der Entwässerung verschiedener Gemeindestrassen», schildert der Gemeinderat.

Im Zusammenhang mit diesen Schutzzonen-Massnahmen steht auch der dritte Kredit. Dabei geht es um die Projektierung einer Gesamtsanierung der Strassen Wissler und Krummacher. Dafür sind 130 000 Franken geplant.

Die Wegenstetter Einwohnergemeinde-Versammlung wird am 25. Juni um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle (Aula) durchgeführt. Zuvor findet dort um 19.30 Uhr die Ortsbürgergemeinde-Versammlung statt.