Gehüpft wie gesprungen

Auf dem Ebnet-Areal in Frick, unmittelbar neben dem Pumptrack, kommt der Bau einer Sprunganlage für BMX-Fahrer gut voran.

Ausgeführt werden die Arbeiten von der Flimser Firma Velosolutions – sie hat bereits den Asphalt-Rundkurs gebaut. Genau wie das neue Bänkli wird ...