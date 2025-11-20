Gehüpft wie gesprungen

Gehüpft wie gesprungen20.11.2025 Frick
Auf dem Ebnet-Areal in Frick, unmittelbar neben dem Pumptrack, kommt der Bau einer Sprunganlage für BMX-Fahrer gut voran.
Ausgeführt werden die Arbeiten von der Flimser Firma Velosolutions – sie hat bereits den Asphalt-Rundkurs gebaut. Genau wie das neue Bänkli wird auch die BMX-Anlage aus restlichem Sponsoren-Geld finanziert. (sir)
