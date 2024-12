Gegner vergisst Hallenschlüssel und Möhlin findet den Dosenöffner

1. Liga-Volleyballerinnen holen drei Punkte in Bellinzona

Das Tessin scheint eben immer eine Reise wert: Zuerst vor verschlossenen Türen gestanden, knackt Volley Möhlin das Team aus Bellinzona am Ende doch noch.

Zuletzt hatte das 1. Liga-Team von Volley Möhlin zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Mitte November ging die Auswärtspartie gegen den Nationalen Nachwuchsverein (NNV) BTV Aarau mit 0:3 deutlich verloren; kurz darauf zogen die Möhlinerinnen zuhause gegen den TV Lunkhofen den Kürzeren. In der Woche vor diesem Kantonsderby war es nicht möglich, den gewohnten Trainingsalltag zu absolvieren. Grippebedingte Absenzen und der Ausfall der Mittelblockerin Sina Schärer (Handverletzung) führten dazu, dass sich das Team nicht optimal vorbereiten konnte. Trotz dieser negativen Vorzeichen gelang den Möhlinerinnen gegen Lunkhofen eine Leistungssteigerung. Sie fanden teilweise zurück zu ihrem Spiel, waren aber zu inkonstant und mussten sich am Ende – trotz zwei knappen Satzniederlagen mit 24:26 – mit 0:3 geschlagen geben. Das Team von Monique Lindemann will sich im Rückrundenspiel die drei Punkte nicht mehr entgehen lassen.

Nach Rückstand noch aufgedreht

Vergangene Woche nun ging es für Volley Möhlin ins Tessin. Nach abwechslungsreicher Zugfahrt und einem kleinen Fussmarsch stand die Mannschaft pünktlich vor dem Centro Sportivo von Bellinzona Volley, um dann festzustellen – dass niemand der Gegner einen Hallenschlüssel hatte. Die Fricktalerinnen nahmen es gelassen und tankten noch ein wenig Sonne, bevor es mit der zeitlich verkürzten Matchvorbereitung losging. Bedingt durch schwierige Hallenverhältnisse gelang kein perfekter Start ins Spiel und der erste Satz ging knapp an das Heimteam. Doch dann fand Möhlin den Dosenöffner in diese Partie und konnte die folgenden drei Sätze für sich entscheiden. Drei wichtige Punkte durften sie mit diesem 3:1-Sieg zurück ins Fricktal nehmen und belegen aktuell den fünften Tabellenrang.

Jetzt gegen den Leader

Bereits übermorgen Sonntag, 8. Dezember, steht um 14 Uhr das nächste Heimspiel gegen die Erstplatzierten vom VBC Sursee an. Die Innerschweizerinnen sind bis anhin ungeschlagen und werden eine harte Knacknuss sein. Umso mehr freuen sich die Volleyballerinnen über zahlreiche Zuschauende, welche den Weg ins Möhliner Steinli auf sich nehmen, um sie lautstark zu unterstützen. Bereits übermorgen Sonntag steht das Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus Sursee an. (mgt)