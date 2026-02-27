Immobilien
Gegen die Individualbesteuerung

  27.02.2026 Fricktal

Parolenfassung EDU Rheinfelden und Laufenburg

In der Vorstandssitzung vom 20. Februar der EDU Bezirksparteien Laufenburg und Rheinfelden wurden die Abstimmungen vom 8. März besprochen. «Die Ablehnung der Individualbesteuerung würde ein Kernanliegen der EDU ...

