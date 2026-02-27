Gegen die Individualbesteuerung

Parolenfassung EDU Rheinfelden und Laufenburg

In der Vorstandssitzung vom 20. Februar der EDU Bezirksparteien Laufenburg und Rheinfelden wurden die Abstimmungen vom 8. März besprochen. «Die Ablehnung der Individualbesteuerung würde ein Kernanliegen der EDU unterstützen», halten die Bezirksparteien in einer gemeinsamen Mitteilung fest. «Es kann nicht sein, dass Familien, in welchen sich ein Elternteil hauptsächlich um die Kinder kümmert, höher belastet werden. Die Schwächung der Familie als wirtschaftliche Gemeinschaft und Kern der Gesellschaft darf nicht der Preis sein für die Entlastung von Doppelverdienern mit hohem Einkommen.» Kommenden Samstag, 28. Februar, werde eine Standaktion vor dem Rathaus Rheinfelden durchgeführt – «um kurz vor der Abstimmung noch einmal für die Ablehnung zu werben». Der Vorstand empfehle den Stimmbürgern auch für die anderen eidgenössischen Themen die Parolen der EDU Schweiz. (mgt)