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Gegen Abschaffung des Schulsportobligatoriums

  19.06.2026 Aargau

Bildung Aargau fordert Bund, Kantone und Gemeinden auf, am Schulsportobligatorium festzuhalten und damit allen Schülerinnen und Schülern weiterhin einen verlässlichen Zugang zu Bewegung und Sport zu garantieren. Bildung Aargau spricht sich gegen die im Projekt «Entflechtung ...

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