Geflüchtete zeigten ihre Kunst

Jedes Jahr sind drei Tage Menschen gewidmet, die f lüchten mussten: ein nationaler Flüchtlingstag, ein Flüchtlingstag der Kirchen und am 20. Juni der Weltflüchtlingstag. Die Integrationsstelle «mit.dabei-Fricktal» hat im Juni 2024 über den Zeitraum dieser drei Gedenktage hinweg gleich an sechs Tagen ein Kulturpaket angeboten. Kreativ sein tut gut, stärkt, heilt und verbindet. Das gilt auch, wenn Menschen aus dem Koffer leben und wenig bei sich haben. Mit farbigen Ballonen, einem Umtrunk und Kulinarischem endeten alle sechs Tage des Rahmenprogrammes zur Ausstellung «Kunst aus dem Koffer».

Im einstigen Hotel Drei Könige an der Zürcherstrasse 9 in Rheinfelden konnten Kunstschaffende ihre Werke präsentieren. Zu sehen waren gemalte Bilder von Raja Dibeh, Maryna Bieliaieva, Malay Häuselmann und Oksana Bila sowie die Fotografien von Yunus Gürbey. Kinder aus einer der im Hotel Drei Könige unterrichteten Klasse haben Aquarelle beigesteuert. Musikalische Beiträge boten Alex Bieljavskaya und Roman Stahl. Cornelia Masciadri rezitierte das Gedicht «Chiasso» von Virgilio Masciadri. Weitere lyrische Werke von Schweizer Autorinnen und Autoren sind von Kujtim Shabani, zuständig bei «mit.dabei-Fricktal» für die Ausstellung, mit Übersetzungen ins A lbanische vorgetragen worden. Moderation und Einführung besorgte der Geschichtsprofessor Beat Näf. Er erzählte auch die Geschichte des Hotels Drei Könige. Dessen Wirtshausschild ist ein schweizweit bekanntes Kunstwerk. Das Hotel steht dort, wo einst eine Zollstation und Gerichtsstätte vor der Stadt war und sich schon im Mittelalter eine Taverne befand, das «Batzenhäusel».

Heute werden in den historischen Gebäulichkeiten geflüchtete Kinder aus vielen Ländern unterrichtet. Zudem gibt es dort einen «Kindsgi». «Kinder gef lüchteter Menschen brauchen besondere Unterstützung. Zu Recht erinnerten die Flüchtlingstage 2024 an die Verletzlichkeit von Kindern auf der Flucht», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)