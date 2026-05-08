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Gefährliche Rhein-Strömung

  08.05.2026 Laufenburg

Wie die Naturenergie Holding AG informiert, muss sie an sonnigen Tagen die Produktion im Wasserkraftwerk in Laufenburg zeitweise drosseln, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Diese Massnahme verändert die Strömungsverhältnisse oberhalb der Stauanlage und ...

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