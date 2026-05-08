Gefährliche Rhein-Strömung

Wie die Naturenergie Holding AG informiert, muss sie an sonnigen Tagen die Produktion im Wasserkraftwerk in Laufenburg zeitweise drosseln, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Diese Massnahme verändert die Strömungsverhältnisse oberhalb der Stauanlage und ...

Wie die Naturenergie Holding AG informiert, muss sie an sonnigen Tagen die Produktion im Wasserkraftwerk in Laufenburg zeitweise drosseln, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Diese Massnahme verändert die Strömungsverhältnisse oberhalb der Stauanlage und führt zu erhöhtem Sog oberhalb der Wehrfelder. Unterhalb des Stauwehrs kann es zur verstärkten Wellenbildung kommen. Die Schifffahrt sowie die Wassersportvereine und die Bevölkerung werden aufgefordert, die geänderte Gefahrenlage zu berücksichtigen. (mgt/nfz)