Geburtstagswoche in der Brauerei

Anlässlich des 150. Jubiläumsjahres bietet die Brauerei Feldschlösschen auch im Juni eine Geburtstagswoche in der Brauwelt an.

Jubiläumsaktion von Feldschlösschen

Anlässlich des 150. Jubiläumsjahres bietet die Brauerei Feldschlösschen auch im Juni eine Geburtstagswoche in der Brauwelt an.

Die Brauerei Feldschlösschen feiert dieses Jahr ihren 150. Geburtstag (die NFZ berichtete). An ihrem Hauptsitz in Rheinfelden werden spezielle Geburtstagswochen angeboten. Vom 8. bis 14. Juni findet die nächste statt.

Das Besucherzentrum Brauwelt verwandelt sich in einen lebendigen Ort voller Entdeckungen, Kulinarik und genussvoller Momente. Während die klassischen und interaktiven Brauereirundgänge Einblicke in die Kunst des Bierbrauens geben, eröffnet die neu konzipierte szenische Führung «Tradition und Zukunft» einen futuristischen Blickwinkel auf die Bierwelt von morgen. Dabei trifft Marie Wüthrich (Susanne Ammann), die Frau des Brauereigründers Mathias Wüthrich und «Mutter der Brauerei», auf einen Brauer (Roland Graf) aus dem Jahr 2176. Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher exklusive Braukurse, bei denen sie unter Anleitung eigener Brauerinnen und Brauer selbst aktiv werden und ihr «Freundschaftsbier» brauen können.

Mit dieser vielfältigen Programmauswahl möchte Feldschlösschen zum Mitfeiern einladen und langjährige Fans wie Neugierige gleichermassen ansprechen. Die Geburtstagswochen bieten die passende Gelegenheit, gemeinsam in die Geschichte und Kultur der bekanntesten Brauerei der Schweiz einzutauchen und auf 150 Jahre Braukunst und Gemeinschaft anzustossen. (mgt/nfz)