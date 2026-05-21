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Geburtstagswoche in der Brauerei

  21.05.2026 Rheinfelden
Die Brauwelt befindet sich gegenüber dem Restaurant Feldschlösschen auf dem Brauereiareal, im Gebäude, wo früher die Direktion war. Foto: zVg
Die Brauwelt befindet sich gegenüber dem Restaurant Feldschlösschen auf dem Brauereiareal, im Gebäude, wo früher die Direktion war. Foto: zVg

Jubiläumsaktion von Feldschlösschen

Anlässlich des 150. Jubiläumsjahres bietet die Brauerei Feldschlösschen auch im Juni eine Geburtstagswoche in der Brauwelt an.

Die Brauerei Feldschlösschen feiert dieses Jahr ihren 150. Geburtstag (die NFZ ...

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