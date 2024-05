Geburt des zweiten Brauereifohlens im Feldschlösschen

Nach 16 Jahren ist im Feldschlösschen-Stall wieder ein Brauereifohlen geboren worden.

Ein erfreulicher und historischer Tag in der Brauerei Feldschlösschen: Am Dienstagabend brachte die Brauereistute Lara um ca. 20.15 Uhr im Schlossstall ein Fohlen auf die Welt. Das weibliche Fohlen ist gesund, munter und kann bereits auf noch wackeligen Beinen laufen. Nach dem Brauereipferd Aramis, das 2008 geboren wurde, ist dies das erst zweite Fohlen, das im Feldschlösschen-Stall das Licht der Welt erblickt. Um einen geeigneten Namen zu finden, wird sich Feldschlösschen demnächst Unterstützung von seinen Fans holen.

Zum zweiten Mal in der 148-jährigen Geschichte der Brauerei Feldschlösschen ist am Dienstagabend, 29. April 2024 ein Fohlen auf die Welt gekommen. Es hat ein Stockmass von 75 cm und ein schönes, fuchsfarbiges Fell. Schon kurz nach der Geburt stand das weibliche Fohlen auf den Beinen und wenig später versuchte es auch die ersten Schritte. Mama Lara, ein Süddeutsches Kaltblut, ist ebenfalls wohlauf. Sie kümmert sich sehr liebevoll und fürsorglich um ihren Nachwuchs. Der neuste Zuwachs im Feldschlösschen-Stall zeigt mit seiner zugänglichen und neugierigen Art schon erste Charakterzüge. Insbesondere die Fuhrmänner, aber auch das gesamte Team von Feldschlösschen ist überaus glücklich. Momentan hat das Fohlen noch keinen Namen. Deshalb wird sich Feldschlösschen in nächster Zeit auf den eigenen Social-Media-Kanälen an seine Fans wenden, um einen passenden Namen zu finden.

Die Stalltüren bleiben bei Feldschlösschen für die Besucherinnen und Besucher zwar weiterhin geöffnet, allerdings wird gebeten, auf das Fohlen Rücksicht zu nehmen. Es benötigt derzeit noch viel Schlaf und Ruhe.

Die Brauereipferde von Feldschlösschen

Schon seit der Gründung 1876 sind die Brauereipferde Teil von Feldschlösschen. Zur Gründungszeit der Brauerei waren die von Pferden gezogenen Bierwagen die Haupttransportmittel, um die Kunden von Feldschlösschen zu beliefern. Seit dem Aufkommen der Güterzüge und Lastwagen änderte sich die Rolle der Brauereipferde. Feldschlösschen gehört zu den Brauereien, welche die Tradition der Brauereipferde fortführen. Im Stall auf dem Brauereiareal sind insgesamt acht Kaltbltupferde, sechs Belgische und zwei Süddeutsche Kaltblüter. Rund um die Uhr kümmern sich vier eigene Fuhrmänner um die Pferde. Feldschlösschen verfügt über das einzige Bierfuhrwerk der Schweiz, das von sechs stämmigen Brauereipferden gezogen wird. Der Sechsspänner ist an wichtigen Anlässen, wie Eidgenössischen Festen oder bei Jubiläen von langjährigen Kunden der Brauerei im Einsatz und ist eine Augenweide. Noch heute werden Restaurants im Rheinfelder Städtli einmal in der Woche von Feldschlösschen-Pferden beliefert. Die nächsten 10 Tage sind die Brauereipferde an der BEA in Bern. Lara und ihr Nachwuchs bleiben zu Hause im Schloss.