Gebäudeschäden verhindern

Letzte Woche hat die Aargauische Gebäudeversicherung eine Kampagne zum Thema Prävention gestartet. Mit der ersten Etappe zum Brandschutz startet ein mehrjähriges Vorhaben zur Stärkung der Prävention von Gebäudeschäden im Aargau. In den kommenden fünf Jahren ...

Letzte Woche hat die Aargauische Gebäudeversicherung eine Kampagne zum Thema Prävention gestartet. Mit der ersten Etappe zum Brandschutz startet ein mehrjähriges Vorhaben zur Stärkung der Prävention von Gebäudeschäden im Aargau. In den kommenden fünf Jahren wird die Gebäudeversicherung das Thema Prävention gezielt fördern, sowohl im Bereich Brandschutz als auch bei Elementarschäden. (nfz)