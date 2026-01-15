Gebetswoche für die Einheit der Christen

Tamar Eskenian aus Armenien, eine hochdotierte Flötistin. Foto: Shant Eskenian

Die Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen geht auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Sie findet jeweils im Januar statt.

Die Unterlagen dazu werden jedes Jahr von Kirchen in einer anderen Weltregion verfasst, dieses Jahr von verschiedenen Glaubensgemeinschaften in Armenien.

Passend dazu wird der ökumenische Gottesdienst in Kaiseraugst musikalisch von der Armenierin Tamar Eskenian gestaltet, einer hochdotierten Flötistin, die schon mit Daniel Barenboim zusammengearbeitet hat und die auch die traditionellen armenischen Flöten Shvi und Duduk zu spielen weiss.

Zum Gottesdienst laden die christkatholische, die römisch-katholische und die reformierte Kirche gemeinsam ein. Er findet am Sonntag, 18. Januar, in der alten christkatholischen Dorfkirche St. Gallus in Kaiseraugst statt; Beginn: 10 Uhr; anschliessend Apéro. (mgt)