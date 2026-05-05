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GastroAargau im Fricktal

  05.05.2026 Wölflinswil
Marktstimmung beim Apéro. Foto: zVg
Marktstimmung beim Apéro. Foto: zVg

Mitgliederversammlung in Wölflinswil

Dass die Zahl 13 auch eine Glückszahl sein kann, zeigte die sehr erfolgreiche 13. Mitgliederversammlung, zu welcher GastroAargau kürzlich unter dem Motto «Genuss & Geselligkeit» nach Wölflinswil eingeladen hatte.

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