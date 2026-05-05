GastroAargau im Fricktal

Mitgliederversammlung in Wölflinswil

Dass die Zahl 13 auch eine Glückszahl sein kann, zeigte die sehr erfolgreiche 13. Mitgliederversammlung, zu welcher GastroAargau kürzlich unter dem Motto «Genuss & Geselligkeit» nach Wölflinswil eingeladen hatte.

Präsident Bruno Lustenberger begrüsste die anwesenden Mitglieder und deren Begleitpersonen in der neu renovierten Pfarrschüür, hoch über Wölflinswil, zum geschäftlichen Teil des Anlasses. Wie gewohnt führte er souverän und gespickt mit einer Prise Humor durch die Traktanden. Diese wurden effizient behandelt gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Nach einem kurzen Spaziergang zum im Dorfkern gelegenen Landgasthof Ochsen, wurden die Gäste im wunderbaren Garten von einem Alphornduo empfangen. Der Apéro, welcher dem Thema «Regional. Handgemacht. Unvergesslich» gewidmet war, begeisterte die Mitglieder und die für den geselligen Teil dazugestossenen Gäste. Das Ochsen-Team verwöhnte die Anwesenden zum ersten Mal mit exzellenten Häppchen, während diverse Produzenten aus dem Fricktal und Sponsoren von Gastro- Aargau ihre Produkte vorstellten. Von selbstgebackenem Gebäck, über Fleischspezialitäten, frisch gestochenen grünen Spargeln bis hin zu regionalen Weinen und Bieren. Die regionale Vielfalt an den schön gestalteten Ständen war beeindruckend. Auch das kultige «Kaffee Graf Piaggio-Kaffeemobil» durfte nicht fehlen. So wurde rege diskutiert, degustiert und genossen.

Das anschliessende Diner im festlich dekorierten Ochsensaal war ein Genuss. Es sollte jedoch nicht das einzige Highlight bleiben, denn es gab noch weitere Gründe zum Feiern. So wurde Claudia Rüttimann für das Engagement als Vorstandsmitglied und ihren grossen Einsatz als Präsidentin der Hotel & Gastro Formation Mittelland geehrt und mit einer Standing Ovation zum Ehrenmitglied ernannt. In diesem Jahr wurde der 8. «Guet-Gmacht-Priis» verliehen. GastroAargau hat Philipp Audolensky aus Lenzburg ausgezeichnet. Sein Restaurant «Rosmarin» an der Lenzburger Eisengasse ist ein Leuchtturm am Aargauer Gastrohimmel. In der Laudation wurden unter anderem sein seit Jahren konstantes und kreatives Handwerk, die Leidenschaft zum Beruf und das einmalige Konzept hervorgehoben. Zur stimmungsvollen Umrahmung des Abends trugen nicht nur die «Seeblickfäger» aus Gersau, sondern auch die stilgerecht in Edelweisshemden, «Sännekutteli» oder sogar in Tracht gekleideten Gäste bei. Sogar die Service-Mitarbeiterinnen haben sich für diesen Abend in Trachten gekleidet. (mgt)