Gastkünstler zum 25-Jahre-Jubiläum

25 Jahre Kunst, 15 Jahre Garten: Silvia Seifert schenkt sich zu «ihrem Jubiläum» eine Premiere und lädt drei Gastkünstler zu einer gemeinsamen Ausstellung nach Effingen ein.

25 Jahre Kunst, 15 Jahre Garten: Silvia Seifert schenkt sich zu «ihrem Jubiläum» eine Premiere und lädt drei Gastkünstler zu einer gemeinsamen Ausstellung nach Effingen ein.

Vreni Weber

Silvia Seifert stellt regelmässig auswärts aus. Einmal jährlich lädt sie zu einer Ausstellung in ihren einzigartigen Garten und den Gewölbe-Kunstkeller ein. In ihrem Jubiläumsjahr gab sie Gabriela Lützelschwab, André Götz und Roland Köpfer die Möglichkeit, ihre Werke parallel zu ihrer Ausstellung in der Kunstschüüre an der Dorfstrasse zu präsentieren.

Inspiration aus der Natur

Die Formen und Farben der Natur sind es, die Silvia Seifert faszinieren. Auf ihren Spaziergängen sammelt sie Eindrücke, die sie in einem Ideenbuch festhält und später in ihrem Atelier verarbeitet. Die Künstlerin arbeitet in Serien. Bei ihren Ölbildern wechselt sie jährlich das Thema. Im Gewölbe-Kunstkeller zeigt sie momentan florale Ölbilder, bei welchen die Farbe so dick aufgetragen wird, dass die Bilder für die Betrachter dreidimensional scheinen. Auf dem Spaziergang durch den Garten, vom Ehepaar selbst angelegt, gibt es neben Blumen, Sträuchern, Gemüse und Obstbäumen Skulpturen aus Schiefer, Marmor, Quarzit und auch Holz zu bestaunen.

Die Skulpturen, in Gruppen geordnet, alleinstehend, herabschauend oder eine der vielen Sitzmöglichkeiten bereichernd, machen den Garten zu einer einzigartigen Ruhe-Oase. Am Teich werfen Fischer Angelruten und Netze aus und lassen sich dabei von umherschwirrenden Libellen nicht beeindrucken. Aussentaugliche Bilder, hochpigmentierte Farben werden auf eine Aluminiumplatte aufgetragen und mit einem UV-Filter vor Umwelteinf lüssen geschützt, lassen den Garten in jeder Jahreszeit blühen.

Offen für Neues

So wie Silvia Seifert in ihrem Garten immer wieder Raum für Neues schafft, so will sie auch mit der «Kunstschüüre» Neuem einen Raum geben.

Mit der Einladung von Gabriela Lützelschwab (Möhlin) welche Drucke und Aquarelle ausstellt, André Götz (Oberhof ) welcher Bilder zeigt und Roland Köpfer (Badisch Laufenburg) welcher Skulpturen präsentiert, ist ihr das vollumfänglich gelungen.