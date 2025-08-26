Immobilien
Gastkünstler zum 25-Jahre-Jubiläum

  26.08.2025 Fricktal
Silvia Seifert mit ihrem «Schiefer-Mann» aus den Pyrenäen.
25 Jahre Kunst, 15 Jahre Garten: Silvia Seifert schenkt sich zu «ihrem Jubiläum» eine Premiere und lädt drei Gastkünstler zu einer gemeinsamen Ausstellung nach Effingen ein.

Vreni Weber

Silvia Seifert stellt regelmässig auswärts aus. Einmal ...

