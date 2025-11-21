Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gastfreundschaft und Kultur aus Mexiko

  21.11.2025 Frick
Ein besonderer Begegnungsanlass der beiden Projekte «Kirche al Dente» und «Deutsch in der Küche». Foto: zVg
Ein besonderer Begegnungsanlass der beiden Projekte «Kirche al Dente» und «Deutsch in der Küche». Foto: zVg

Am Sonntag, 23. November, findet in Frick ein besonderer Begegnungsanlass statt: Die beiden Projekte «Kirche al Dente» und «Deutsch in der Küche» kommen zum dritten Mal zusammen, um Menschen verschiedener Herkunft durch gemeinsames Kochen, Singen und Erleben zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote