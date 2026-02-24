«Gaslicht» sucht Spieler

LAUFENBURG. Das Theater Wiwa in Laufenburg wird dieses Jahr den Kriminalthriller «Gaslicht» aufführen. Das Ensemble unter der Regie von Georgina Ray sucht Unterstützung. Aktuell fehlen noch zwei männliche Spieler. Die Männer sollten einerseits um die 50 Jahre und ...

LAUFENBURG. Das Theater Wiwa in Laufenburg wird dieses Jahr den Kriminalthriller «Gaslicht» aufführen. Das Ensemble unter der Regie von Georgina Ray sucht Unterstützung. Aktuell fehlen noch zwei männliche Spieler. Die Männer sollten einerseits um die 50 Jahre und andererseits ab etwa 60 Jahre sein. Probenstart im Frühling, Die Aufführungen sind im November/ Dezember geplant. (mgt)

Informationen gibt es bei Martin Willi, Telefon 004179 329 1933, E-Mail willi_martin@bluewin.ch