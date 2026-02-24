Immobilien
«Gaslicht» sucht Spieler

  24.02.2026 Laufenburg

LAUFENBURG. Das Theater Wiwa in Laufenburg wird dieses Jahr den Kriminalthriller «Gaslicht» aufführen. Das Ensemble unter der Regie von Georgina Ray sucht Unterstützung. Aktuell fehlen noch zwei männliche Spieler. Die Männer sollten einerseits um die 50 Jahre und ...

