Frick: WERK7 kurz vor der Eröffnung

  10.10.2025 Frick
Am 31. Oktober feiert Fricks neue Sportbar Eröffnung. Die Vorfreude bei Marc Rüede und seinem Team ist gross. Foto: Simone Rufli
Am 31. Oktober feiert Fricks neue Sportbar Eröffnung. Die Vorfreude bei Marc Rüede und seinem Team ist gross. Foto: Simone Rufli

In den Terminkalender eines Aargauer Regierungsrats eingreifen, das geht nicht und so müssen alle am Innenausbau des neuen Fricker Event-Lokals Beteiligten einen Zacken zulegen. Die Eröffnung ist für den 31. Oktober geplant, der Landammann-Stammtisch auf den 6. November ...

