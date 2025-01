Am frühen Mittwochmorgen geriet in Möhlin an der Schaufelackerstrasse eine Gartenlaube in Brand. Der Alarm ging kurz vor 6 Uhr ein, die Feuerwehr Möhlin war anschliessend mit sechzehn Einsatzkräften vor Ort. Personen und Tiere kamen keine zu Schaden. Die Gartenlaube wurde ...