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Garten sucht grüne Daumen

  08.05.2026 Fricktal
Peter Kalt in einem der zur Verfügung stehenden Gärten. Foto: Susanne Hörth
Peter Kalt in einem der zur Verfügung stehenden Gärten. Foto: Susanne Hörth

Ein neues Dorfprojekt soll in Ittenthal starten

Aktuell zwei grosse Gärten hoffen in Ittenthal auf Menschen, die Lust haben, anzupacken, zu pflanzen und zu ernten – ganz ohne Pacht, einfach aus Freude am Tun. Ladengenossenschaftspräsident Peter Kalt kann sich für ...

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