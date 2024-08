Garant für leuchtende Kinderaugen

Der grosse Erfolg der ersten Durchführung im Jahr 2021 hat den Elternverein Gipf-Oberfrick bewogen, wieder ein Kinderfest zu organisieren. Am 7. September ist es so weit:

Susanne Hörth

Gibt es etwas Passenderes für einen Elternverein, als seinen runden Geburtstag mit vielen Kindern und ihren Familien mit einem grossen Fest zu feiern? Nein, sagte sich vor drei Jahren der Vorstand des Gipf-Oberfricker Vereins und organisierte anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums ein kunterbuntes Kinderfest. Mit 500 Besuchenden hatten die Organisatoren gerechnet, über 1000 Personen kamen, sahen, spielten und genossen das schöne Miteinander. «Wir waren überwältigt von den vielen Gästen», sagt Marc Fischer, OK-Präsident des Kinderfestes. Er erklärt einen der Gründe für den grossen Publikumsaufmarsch mit: «Wir waren nach der Corona-Pause die Ersten, die ein solches Fest in der Region organisierten. Die Familien hatten Lust, wieder rauszugehen. Es war nach der langen Pause genau der richtige Anlass für alle.» Die Frage, ob der gut besuchte Anlass ausschlaggebend für die Organisation eines weiteren Kinderfestes gewesen sei, bejaht er. «Motiviert hat uns insbesondere die ausgelassene und gute Stimmung während des Festes.» Zu beobachten, wie Gross und Klein zufrieden und glücklich waren, sei eine tolle Erfahrung gewesen. «Diese gute Stimmung war ein grosses Dankeschön an uns OK-Mitglieder und Motivation zugleich, ein weiteres Fest durchzuführen.» Ebenso hätte die Gemeinde Gipf-Oberfrick – «sie hat uns damals enorm unterstützt» – dazu beigetragen, dass nun erneut ein Kinderfest rund um die Schulanlage durchgeführt wird.

Ohne helfende Hände geht nichts

Um erneut einen Anlass für Klein und Gross durchzuführen, braucht es viele helfende Hände. «Nur das OK allein könnte es nicht bewältigen, dafür ist das Fest zu gross», meint Marc Fischer und verweist auf die Vereine und Organisationen, die mitgestalten, mithelfen und mittragen würden. Es brauche Helferinnen und Helfer beim Aufbau, bei der Betreuung von einzelnen Angeboten sowie natürlich beim Abbau. «Wir haben zirka 40 fleissige Leute zum Mithelfen motivieren können», so Fischer. Die meisten Anfragen seien persönlich geschehen, wenige per Online-Aufruf. Hier fügt der OK-Präsident mit einem gewinnenden Lächeln noch an: «Wer uns gerne unterstützen und auch einen Teil von einem grossartigen Fest für die ganze Familie beitragen möchte, kann sich gerne auf unserer Webseite melden.»

Ist es ein Fest rein für die Bevölkerung von Gipf-Oberfrick oder dürfen auch Leute von ausserhalb kommen? Darauf Fischer: «Am Kinderfest 2021 besuchten uns Familien aus nah und fern. So sprechen wir auch dieses Jahr alle Familien aus der ganzen Region an. Bestimmt sind auch wieder Gotti, Göttis und Grosseltern aus der Ferne dabei, welche mit den einheimischen Familien und Kindern das Fest geniessen werden.» Garanten für das Genuss-Erlebnis sind eine Vielzahl von Spiel- und Spass-Angeboten. Zu den Highlights zählt Fischer etwa die 30m-Feuerwehr-Drehleiter oder einen kleinen, aber richtigen Bagger auf. «Das fasziniert nicht nur Kinder», meint er schmunzelnd und erwähnt ebenso das Ponyreiten wie auch das Suchen von Goldnuggets im Sand. Ja, und dann wären da noch eine Kletterwand, ein Schminktisch, Geschichten-Erzählungen, Hüpfburg, ein Ninja-Warrior-Parcours und vieles mehr.

Die Qual der Wahl gilt auch bei der Verpflegung. Das Angebot reicht von Hot-Dogs über Pizzen, Würste, Burger und Pommes, Crêpes, Glace und mehr. «Diesmal dürfen auch die farbigen Slushies nicht fehlen», ergänzt der Vereinspräsident. Er, vielmehr das ganze OK, hofft für das zweite Kinderfest am 7. September von 10 bis 18 Uhr auf strahlende Kinderaugen und auf glückliche Eltern, die den Alltag ein paar Stunden vergessen können. Ermöglicht werden soll das durch das Eintauchen in Stunden voller Spiel und Spass. Abgeschlossen wird der Familien-Genusstag mit einem tollen Konzert der «Wilde Blaatere» (ehemals «Stärnefoifi»).

Seitens Elternverein besteht nicht die Absicht, das Fest künftig jährlich durchzuführen. Der Aufwand wäre zu gross und auch das Besondere würde dann verloren gehen, ist Marc Fischer überzeugt. «Das Kinderfest soll etwas Spezielles sein und es auch bleiben.» Daher sei noch absolut offen, ob und wann es eine dritte Auflage geben wird. Sicherlich spielt bei solchen Planungen auch der Anklang des kommenden Festes am 7. September eine Rolle. Das OK selbst ist eingestellt auf einen Tag «voller Freude, Glücksgefühle und Begeisterung.»

www.evgo.ch